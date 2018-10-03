خالد بن زايد: «زايد العليا» توفر أرقى سبل الرعاية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بالدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقاه المؤسسة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي تسجّلها المؤسسة لتقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من فئات أصحاب الهمم.

كما أشاد سموه خلال ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة بالدعم المتميز والكبير الذي يقدمه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لبرامج المؤسسة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المتمثلة بتقديم أرقى الخدمات النوعية والمتميزة لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم.

ورحب سموه خلال الاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة مقدماً لهم الشكر والتقدير، ومثمّناً الجهود والعطاءات لجميع أعضاء وكوادر المؤسسة، والتي تصبُّ جميعها في خدمة شريحة مهمة لا تتجزأ عن مجتمعنا الإماراتي الحبيب، مشيراً إلى أن دولتنا الحبيبة أخذت على عاتقها وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بأن تكون دولة الإمارات كما عوّدتنا دوماً من الدول الرائدة في تقديم خدماتها لأصحاب الهمم.

وحضر الاجتماع الذي عقد في قصر القناة في أبوظبي أعضاء مجلس الإدارة كل من: مريم محمد الرميثي، ومبارك سعيد الشامسي، وعبدالله عبدالعالي الحميدان عضو مجلس الإدارة الأمين العام، والدكتور خالد عيضة الجابري، وطلال مصطفى الهاشمي.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي على رعاية سموه الكريمة ودعمه المتواصل للمؤسسة وبرامجها ومشاريعها الإنشائية وخططها الاستراتيجية.

واطلع مجلس إدارة المؤسسة على ما تم تنفيذه من قرارات، وبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي من شأنها توفير أرقى برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لفئات أصحاب الهمم المشمولين برعاية المؤسسة، والتي تساعد في تنمية القدرات والطاقات الموجودة لديهم، وتساعد في عملية دمجهم وتمكينهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم ومؤثرين في مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا الغالي.

وعلى هامش الاجتماع، قدم وفد من مجموعة الفهيم برئاسة محمد عبد الله الفهيم رئيس تطوير الأعمال لدى المجموعة سيارة فان مرسيدس - بنز فئة V كتبرع للعمل بالمؤسسة لمدة عام كامل، وتم إدخال تعديل عليها لحمل شخصين من المقعدين، وذلك لاستخدامها في فعاليات وأنشطة المؤسسة واحتياجات أصحاب الهمم.