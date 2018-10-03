شرطة أبوظبي تطلق «بركة الدار» لإسعاد «الشواب»

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت شرطة أبوظبي احتفالاتها باليوم العالمي لكبار السن بإطلاق مبادرات «بركة الدار»، والتي اشتملت على تنظيم زيارات لعدد من كبار السن في منازلهم وتوزيع الهدايا الرمزية والورود عليهم.

وأكد العميد سيف علي الكتبي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، خلال تكريمه لكبار السن، أن الاحتفال بهذه الفئة يعزز جهود شرطة أبوظبي في الشراكة المجتمعية، وتسخير الإمكانيات لخدمة هذه الشريحة من المجتمع.

وتابع: كما جرى استقبال لأهالي النزلاء من كبار السن بالزهور ونقلهم بسيارة خاصة لمبنى الزيارة، وتكريم العاملين بالمديرية، وعدد من أهالي النزلاء.

واحتفلت إدارة الشرطة المجتمعية بالمناسبة في مركز الأحداث بالمفرق وبالتعاون مع إدارة الأحداث بتنظيم فعاليات تثقيفية وترفيهية لإسعاد المسنين بمشاركة «كلنا شرطة»، وبحضور العميد ركن أحمد علي الشحي نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع، الذي كرم عدداً من الشركاء والنزلاء بهذه المناسبة.

وناقشت ندوة في المؤسسات العقابية والإصلاحية «الرعاية الصحية للمسنين وحمايتهم من العدوى» تحدث فيها المقدم الدكتور سعاد الجابري من مديرية الخدمات الطبية، والدكتورة آسيا نوح، من عيادة المنشأة. واحتفل قسم الإصلاح والتأهيل بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، «الوثبة»، بمشاركة 31 نزيلاً من فئة كبار السن.

وعرضت مسرحية قصيرة من عمل النزلاء تتحدث عن تقدير كبار السن، وتقديم فقرات وأفلام كوميدية، وتحدث النزلاء خلالها عن مواقفهم الطريفة.

واحتفلت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي بالمناسبة، وأكد العميد سهيل سعيد الخيلي، مدير المديرية، أهمية مثل هذه الفعاليات الإنسانية، التي تقدّم جوانب الرعاية الوقائية والصحية والنفسية لكبار السن، وتوفير بيئة حاضنة لهم، تقديراً لجهودهم في رعاية الأجيال.

وكانت وفود من مراكز شرطة الخالدية والشعبية والروضة التابعة للمديرية، زارت كبار السن للاطمئنان على أحوالهم، ووزعت الهدايا عليهم، في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفييّ برجيل والنور.

ونظمت مديرية شرطة منطقة العين عدداً من الزيارات الإنسانية لكبار السن بالتعاون مع مستشفى العين الحكومي، تضمنت تقديم الهدايا العينية لكبار السن إيماناً من المديرية بما قدمته هذه الشريحة من المجتمع من خدمات وإنجازات وتقديراً لعطائهم المستمر في الوطن.

ونفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي مبادرة بركة الدار، وقام فريق من المديرية بزيارة عدد من منازل كبار السن في مدينة المرفأ، وقدموا لهم الهدايا الرمزية والورود، الذين عبروا عن سعادتهم بالزيارة مشيدين بجهود شرطة أبوظبي المجتمعية في جميع المناسبات. وفي السياق نفسه زار وفد «سفراء السعادة» بمدارس الشرطة في العين، برئاسة العقيد ركاض سالم العامري نائب مدير إدارة مدارس الشرطة، رجلين مسنين، للاطمئنان على صحتهما وتقديم الهدايا لهما.