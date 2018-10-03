قضية استقبلها «الدعم الاجتماعي» بشرطة عجمان في 9 أشهر 336

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

استقبل مركز الدعم الاجتماعي التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان 336 قضية أسرية خلال الـ9 أشهر الماضية، وتم حل 322 قضية بشكل ودّي، كما نظّم المركز 8 محاضرات في المدارس والجامعات بهدف نشر الوعي الأمني وحماية الشباب من الجنسين من الوقوع في الجريمة وتبصيرهم بأهمية الالتزام باحترام القانون.

وقام المركز بتوزيع عدد 1070 منشورات توعية تناولت العديد من المواضيع الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز الأمن وسلامة أفراد المجتمع وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة المركز التوعوية والتثقيفية 1110 شخصاً، ويحرص المركز على تقديم الخدمات المجتمعية الرامية إلى استقرار الأسرة وتعزيز العلاقة ما بين الشرطة والمجتمع من خلال تقديم 120 استشارة نفسية.

قضايا أسرية

وقالت النقيب وفاء خليل الحوسني، مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة عجمان، لـ«البيان»: «نعمل وفق توجيهات اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بأهمية المساهمة الفاعلة بحل كافة القضايا الأسرية والمجتمعية بعيداً عن أروقة المحاكم وتقديم جميع أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة، وضرورة معالجة القضايا المجتمعية والأسرية والطلابية .

ودّياً من أجل الحفاظ على كيان وتماسك الأسرة وبذل كل الجهود لإرضاء كافة الأطراف ومتابعة القضايا بعد حلها لفترة 6 أشهر إلى عامٍ، وذلك للتأكيد على الاستقرار الأسري والانسجام بين أفراد الأسرة، وأن معالجة القضية تمت بصورة دائمة.

وأشارت الحوسني إلى أن المركز يعمل من أجل الوقاية من الجريمة عن طريق تنظيم العديد من البرامج وأنشطة التوعية الهادفة إلى مكافحة الجريمة قبل وقوعها والعمل على رفع درجة وعي أفراد المجتمع بالسلوكيات السيئة المؤدية لارتكاب الجريمة، لافتة إلى تنظيم محاضرات في المدارس الثانوية تتناول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، وتنبيه الطالبات لضرورة أخذ الحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتبليغ مباشرة عند حصولها للجهات المختصة لتقديم المساعدة.

وذكرت أن مركز الدعم الاجتماعي ساهم في حلّ 322 قضية خلال 9 أشهر الماضية وغالبيتها قضايا أسرية، حيث تم حلها ودياً برضا كافة الأطراف ويجري حالياً متابعة هذه القضايا للتأكد على انسجام أفراد الأسرة، كما يحرص المركز بعمل استبيان للوقوف على نتائج الحلول التي يقدمها في القضايا التي يستقبلها المركز.

وتشير نتائج آخر استطلاع إلى أن نسبة الرضا خلال فترة حل المشكلة بلغت 92% العام الماضي، ونسبة التقييم العام لخدمات مركز الدعم الاجتماعي بلغت 90%، لافتة لاستحداث وحدة جديدة تعني بتقديم الاستشارات النفسية واستقبال المكالمات عبر الخط الساخن، حيث تم تقديم عدد 120 استشارة نفسية خلال العام الحالي.

وأكدت الحوسني أن مركز الدعم الاجتماعي يحرص على حماية الأطفال وتقديم النصح والإرشاد لهم عبر برامج المحاضرات في جميع مدارس منطقة عجمان التعليمية واستهدفت البرامج التوعية الطلبة المراهقين.