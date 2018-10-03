مركز اتصال حكومة أبوظبي يحصل على شهادة الآيزو

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

حصل مركز اتصال حكومة أبوظبي، التابع لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، على شهادة المعايير العالمية لإدارة مراكز الاتصال «آيزو 18295- 2017».

ويأتي حصول المركز على هذه الشهادة تقديراً للدور الهام الذي يقوم به في مساعدة المواطنين والمقيمين والسياح ورجال الأعمال والموظفين الحكوميين على التواصل المباشر مع أية جهة حكومية في إمارة أبوظبي وبصورة سريعة وسهلة، بهدف تحقيق تحول جذري، ونقلة نوعية وشاملة في طريقة تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي.

والارتقاء بتجربتهم عبر الوسائل المبتكرة التي تتسم بكونها استباقية، وسلسة، وسريعة، ومخصصة،وذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية المطبقة في مجال إدارة مراكز الاتصال.

ويعتبر مركز اتصال حكومة أبوظبي من أوائل الجهات في العالم والأول على مستوى إمارة أبوظبي الذي يحصل على هذه الشهادة المرموقة التي بدأ تطبيقها عالمياً في يوليو من العام الماضي. ويعد مركز اتصال حكومة أبوظبي منصة إلكترونية متطورة ومتكاملة لإدارة علاقات العملاء وتواصلهم مع الجهات الحكومية، حيث يضم تحت مظلته حوالي 48 جهة حكومية.

أولوية

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، عقب تسلمها الشهادة أمس في مقر الهيئة: «يأتي إسعاد المتعاملين على رأس أولوياتنا في مركز اتصال حكومة أبوظبي، حيث نحرص على تقديم الخدمات للمتعاملين على مدار الساعة ومن خلال نقطة اتصال واحدة مع جميع الجهات الحكومية التابعة لحكومة أبوظبي، وبما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة عالمياً في مجال إدارة مراكز الاتصال».

توطين

ويضم مركز اتصال حكومة أبوظبي 123 موظفاً، بنسبة توطين بلغت 100%، يعملون على مدار الساعة لتلبية احتياجات المتعاملين وتسهيل تواصلهم مع الجهات الحكومية. واستقبل المركز منذ بداية العام 434.790 مكالمة، كما تعامل مع 91.555 بريد إلكتروني ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن إغلاق الحالات إلى 88%.