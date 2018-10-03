شركات «مسرعات دبي المستقبل» تطلع على «القيادة والسيطرة» بشرطة دبي

المصدر: ■ دبي - البيان

استقبل فريق مسرعات المستقبل في شرطة دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل، وفداً من الشركات المشاركة في الدورة الخامسة لمسرعات دبي المستقبل، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، ومتحف شرطة دبي بمقر القيادة العامة.

واستمع وفد الشركات إلى شرح مفصل حول التطور الذي حققه مركز القيادة والسيطرة في مجال خدمة المجتمع، وطبيعة العمل في غرفة القيادة والسيطرة ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك.

وشاهد الوفد الخريطة ثلاثية الأبعاد التي تغطي جميع مناطق الإمارة، ونظام انتقال الدورية الأمنية من موقع لآخر، بالإضافة إلى الخدمات الإنسانية التي تقدمها الغرفة والتي تشمل خدمة خاصة بأصحاب الهمم، وخدمة مرضى القلب وكبار السن من خلال برنامج «أمنك بلمسة زر».

كما واطلع الوفد على نظام استقبال مكالمات الطوارئ الذي يقوم بتحويل المكالمات إلى الإسعاف والشرطة والإنقاذ والدفاع المدني، بالإضافة إلى نظام توزيع المكالمات الذاتي الذي يحوّل المكالمات حسب لغة المتصل إلى مستقبل المكالمات. كما وزار وفد الشركات متحف شرطة دبي، واستمع إلى شرح مفصّل حول أقسامه المتعددة، وشاهد المقتنيات التاريخية التي توثق التاريخ الحافل بالعطاء والإنجازات منذ تأسيس القوة.