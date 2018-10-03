«لجنة دبي 10x» تناقش التشريعات والقوانين لتطبيق مشروع «محكمة C3»

المصدر: ■ دبي - البيان

ناقشت لجنة دبي x 10 التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق مشروع «محكمة C3»، التي تعد بديلاً للتقاضي التقليدي وتستهدف الفصل في القضايا في درجات التقاضي الثلاث خلال 30 يوماً بدل 350 يوماً، وذلك خلال اجتماعها برئاسة القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس لجنة دبي x 10 في محاكم دبي مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، برئاسة المستشار الدكتور ماجد العصيمي.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن عمل الحكومات لا يقتصر على تقديم الخدمات وتطويرها، بل يشمل التغيير في آليات العمل.

وأشار القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس لجنة X 10 إلى أنه تم اختيار مشروع محكمة C3 ضمن أفضل 3 مشاريع في مبادرة دبي X 10 في دورتها الأولى 2017 والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتقديم أفكار إبداعية ومبتكرة خارج إطار الفكر التقليدي لترتقي بالعمل الحكومي.

وتعزز مكانة الدولة عالمياً، وهي أول محكمة في العالم تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة تصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري بإجراءات مستحدثة ومبسّطة تختصر زمن الدعوى، وسيكون للمشروع أثر إيجابي كبير على المتقاضين يتمثل في تبسيط الإجراءات وتقليل تكلفة التقاضي، وعدم الحاجة لحضور جلسات المرافعة في مبنى المحاكم،

قدرات

وأضاف: تم عقد الاجتماع لمناقشة وتبني قدرات نظامية ومستمرة تتوافق مع رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل، وتعزيز التواصل مع الشركاء، وتبادل الأفكار والمقترحات.

والاتفاق على المشاريع مشتركة وآلية تنفيذها، وتم خلال الاجتماع استعراض النظام العام لعمل المحكمة وإجراءاتها والاختصاصات التي ستكون ضمن عمل المحكمة، والمناقشة حول موضوع التكامل بين مشروع قانون محكمة C3 واللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، وتم الاتفاق على الإطار الزمني المقترح للانتهاء من مشروع القانون، وحضر الاجتماع أعضاء فريق X 10 في محاكم دبي.