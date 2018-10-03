«طرق دبي» تكرّم الفائزين بجوائز السلامة

المصدر: ■ دبي - البيان

كرّم مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الهيئات والدوائر والشركات الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في مشاريعها والفائزين بالدورة الثامنة من جوائز السلامة، وتكريم عدد من موظفي الهيئة ممن قدّموا أداءً متميزاً في مجال تطبيق معايير وممارسات السلامة في عدد من مؤسسات وقطاعات الهيئة.

بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة المنظمة للحدث. جاء ذلك خلال حفل جرى تنظيمه في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات بحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والمديرين التنفيذيين وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في الجائزة.

وأكّد مطر الطاير، حرص الهيئة المستمر في التطبيق العملي لممارسات السلامة، وحسب أرقى المعايير العالمية في جميع مشاريعها في البنى التحتية، التي تشمل الطرق والشوارع والجسور والأنفاق ومشاريع وسائل النقل الجماعي، ومنها المترو والحافلات العامة والترام ووسائل النقل البحري، هذا بالإضافة إلى تطبيق هذه المعايير في جميع المباني والمنشآت التابعة للهيئة في عموم دبي. وفازت القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة أفضل شريك في مجال السلامة.