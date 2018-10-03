«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتوثيق معاملات الشركات التجارية

المصدر: ■ الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، وأصدر المجلس قراراً بشأن توثيق معاملات الشركات التجارية في إمارة الشارقة.

واستعرض المجلس التنفيذي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس جملةً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس مذكرة اتفاقية التعاون المزمع توقيعها بين دائرة الطيران المدني بالشارقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بشأن التعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات وأنشطة حركة الطيران المدني في إمارة الشارقة.

ويقضي قرار توثيق معاملات الشركات التجارية في إمارة الشارقة بأن تختص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بتوثيق عقود تأسيس الشركات التجارية وكل تعديل يطرأ عليها، سنداً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015.

وناقش المجلس مشروع تطوير الواجهة التجارية للمباني المطلة على بحيرة خالد، واستعرض المهندس خالد بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، تفاصيل المشروع ومنطقة الدراسة التي يشملها المشروع، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو دراسة حركة المشاة وتطوير الواجهة التجارية للمباني المطلة على بحيرة خالد من خلال استعراض الفرص والإمكانيات المتاحة لهذه المنطقة.

وبيَّن رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن النتائج المرجوة من المشروع، هي رفع مستوى السلامة على الطريق، وتحسين الفراغات والارتدادات بين المباني، وتوفير محيط اجتماعي أفضل تتوافر به أماكن للجلسات ومساحات خضراء، بالإضافة إلى دعم القطاع الاقتصادي والسياحي.

وبارك المجلس حصول دائرة الإسكان في الشارقة على المركز الأول في جائزة مجلس التعاون بمجال الإسكان لعام 2018، الذي يأتي استحقاقاً لجهود متواصلة وعمل دؤوب من قبل فريق العمل بالدائرة، في خدمة قطاع الإسكان في الإمارة.

وأكد المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، أن فوز الدائرة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2018، يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة والسعيدة للمواطنين من أبناء الإمارة وتوفير المسكن الملائم لهم.

وأشاد بالمتابعة الدائمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لعمل الدائرة وتذليل كافة التحديات والعقبات في سبيل تحقيق رؤيتها وأهدافها.