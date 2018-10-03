100 % توظيف خريجات الدكتوراه في كلية الدراسات الإسلامية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي لـ«البيان»، أن خريجات برنامج الدكتوراه بتخصصي الدراسات الإسلامية واللغة العربية من المواطنات حصلن على وظائف وفق تخصصاتهن بنسبة 100%، وحاملات الماجستير بنسبة 75%، أغلبهن يعملن في الجامعات ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى القطاعين الحكومي والخاص.

مشيراً إلى أن الكلية استقطبت خريجات برنامج الدكتوراه للتدريس بها، حيث عينت 3 خريجات حاصلات على الدكتوراه في تخصص الشريعة وخريجتين في الدكتوراه تخصص اللغة العربية، وذلك تشجيعاً للكوادر الوطنية في مختلف الميادين، وإيماناً منها بأهمية دور المرأة في مسيرة التنمية، وتوفير سبل الدعم اللازمة للارتقاء بإمكانياتها والاستفادة من قدراتها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الباحثين والباحثات الإماراتيين المقبولين للعام الدراسي الحالي في برامج الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه 35 طالباً وطالبة.

وعلى صعيد قبول الطلبة استقبلت الكلية هذا العام 403 طلاب وطالبات في برامج البكالوريوس في تخصص اللغة العربية والدراسات الإسلامية ليصل إجمالي الطلبة المنتظمين في مختلف السنوات الدراسية إلى 1161.

شروط

وأشار الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن إلى أن عملية القبول في الكلية مشروطة بالمستوى العلمي المتقدم للطلبة، حيث تنتقي الطلبة المتميزين بهدف تقديم مخرجات متميزة إلى سوق العمل. حيث إنه في بداية العام الدراسي الجاري تم قبول 29 طالباً وطالبة من الحاصلين على نسبة 90% فأكثر في الثانوية العامة في برنامج البكالوريوس تخصص الدراسات الإسلامية.

فيما تم قبول 66 طالباً وطالبة في برنامج البكالوريوس في اللغة العربية، من الحاصلين على نفس النسبة، في حين تم قبول 89 طالباً وطالبة من الجاليات العربية من الحاصلين على نسبة 90% فأكثر في الثانوية العامة، حيث بلغت أعلى نسبة تم قبولها هذا العام 97.5%.

تخصصات

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور عبد الرحمن أن برنامج «الإنجاز» للتأهيل لسوق العمل الذي تدعمه الكلية بالتعاون مع كليات التقنية العليا شهد هذا العام إقبالاً كبيراً من الطالبات، حيث استقبل البرنامج 246 طالبة بفرعيه دبي والفجيرة، ليصل مجموع المنتظمات إلى 504 طالبات بكلا الفرعين.

ويعود سبب الإقبال إلى التحديث الجديد الذي شهده البرنامج من خلال طرح نظام دراسي جديد يضم 4 تخصصات جديدة كلياً وهي: «إدارة المكاتب، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات».

وأوضح أن اختيار هذه التخصصات جاء بعد دراسة متأنية لفرص العمل المطروحة في السوق واحتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة.

تنظيم

وفي سياق متصل أفاد الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن بأن الكلية ستنظم معرض التوظيف السنوي الثالث، في الـ 10 من أكتوبر الجاري، مؤكداً أن الكلية لا تألو جهداً في البحث عن شركات كبرى، لتوظيف الطالبات وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن الكلية استطاعت توظيف وتدريب معظم الطالبات المنتسبات للبرنامج الذي جاء ليترجم توجهات مؤسس الكلية ورئيس مجلس أمنائها جمعة الماجد، ودعماً منه لتوفير فرص التعليم للمرأة الإماراتية، حيث خرج البرنامج 858 خريجة.

تحفيز

دعا الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن خريجات برنامج «الإنجاز» إلى استكمال دراستهن من خلال الالتحاق ببرنامج البكالوريوس في كليات التقنية العليا، مؤكداً أن الطالبة التي تستكمل دراستها في برامج البكالوريوس ستحصل على مكافأة شهرية قدرها 2000 درهم خلال مدة دراستها في كليات التقنية وحتى التخرج.