«نيابة دبي» تبحث التعاون مع القنصلية الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رجا رابيا القنصل العام الفرنسي، التي استلمت مهام عملها في القنصلية مؤخراً.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة والقنصلية الفرنسية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك،. وفي نهاية اللقاء قام النائب العام بتسليم درع تذكارية للقنصل الفرنسي متمنياً لها النجاح في مهمتها الجديدة.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، وإيمانويل ماير نائب القنصل العام، ولوران كوزاني الملحق الإقليمي للأمن الداخلي.