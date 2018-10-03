«أطفال الشارقة» يحتفون بكبار السن

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، احتفالية بمركز الطفل للفنون في ضاحية مغيدر، استهدفت كبار السن من الرعاية المنزلية لكبار السن «نادي الأصالة» التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية.

حيث جاء تنظيم هذه الاحتفالية دعماً لمتابعة عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن وضمن التفاعل بين الأجيال لمحور الاحترام والاندماج، إلى جانب تعزيز قيمة احترام وتقدير كبار السن في نفوس الأطفال، ولتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي قدمها المسنون وإنجازاتهم في المجتمع، واعترافاً بالدور الكبير الذي لعبوه خلال مسيرة التنمية التي شهدتها وما زالت تشهدها الدولة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات والاستعراضات والأهازيج الشعبية التي قدمها الأطفال، لرسم الابتسامة على وجوه المسنين.