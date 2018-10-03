عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان تزور دار رعاية المسنين

المصدر: عجمان - البيان

انطلقت عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان في رحلتها الأولى إلى دار رعاية المسنين في الإمارة لتقديم خدماتها لنزلاء الدار، المتمثلة بفحص الأسنان وتشخيص الحالات، وذلك احتفالاً باليوم العالمي لكبار السن.

وقدم فريق أطباء كلية طب الأسنان في جامعة عجمان الموجود في العيادة المتنقلة الخدمات لأكثر من 20 مُسناً من زوار الدار ونزلائها.

وقد أُطلِقت هذه العيادة في عجمان في مايو الماضي بهدف تقديم خدماتها الطبية المجانية لأصحاب الهمم وكبار السن، وللوصول إلى سكّان المناطق النائية، وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية لهم، إضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لطلاب المدارس ضمن خطة متفق عليها مع المناطق التعليمية والصحية.

وتحتوي العيادة المتنقلة على عيادتي أسنان مجهزتين بأحدث الأجهزة وجهاز أشعة سينية وجهاز تعقيم، وكلها مطابقة للمعايير العالمية، ومصعد متحرك مخصص لأصحاب الهمم يستطيعون من خلاله الوصول إلى داخل العيادة والاستفادة من كل ما توفره العيادة من أنواع التشخيص والعلاج.