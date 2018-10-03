شرطة دبي تركز على «السعادة في بيئة العمل»

المصدر: دبي - البيان

نظمت شرطة دبي محاضرة عن مفهوم السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة، في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، ألقاها اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وبحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورؤساء مجالس شرطة دبي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأكد اللواء العبيدلي حرص شرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة، حاثاً مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورؤساء مجالس شرطة دبي على تكثيف الجهود والنزول الميداني والتواصل مع مختلف الموظفين في الإدارات والمراكز التي يشرفون عليها.

وقال العبيدلي: إن حرص شرطة دبي على تطبيق توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة لموظفيها، يتجسد في إطلاق العديد من المبادرات لتحقيق السعادة كبطاقة «إسعاد» التي توفر خصومات شهرية للموظفين، والتأمين الصحي للموظفين وأسرهم، وتنظيم بعثات الحج والعمرة، وتوفير خدمات ذكية لهم كخدمات برنامج الحضور والانصراف الذكي وتطبيق «نبض السعادة» و«برنامج إسعاد» إلى جانب الاستماع إلى أصوات الموظفين من خلال توفير عدة قنوات للتواصل مع قيادات شرطة دبي، وغيرها من المبادرات.