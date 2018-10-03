«أصدقاء الرضاعة» تنظم 40 ملتقى للأمهات خلال 11 شهراً

المصدر: الشارقة - وام

نظمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية -إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة- حفلها السنوي الـ18 الذي أُقيم بقصر الثقافة في الشارقة بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية لشؤون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.ومن أبرز إنجازات الجمعية خلال الأحد عشر شهراً الأخيرة وصول عدد المتطوعات الفاعلات إلى نحو 75 متطوعة وتنظيم 40 ملتقى للأمهات، استفادت منها 565 أماً، إضافة إلى إقامة 105 منصّات توعوية، و64 محاضرة و75 ورشة عمل و30 زيارة منزلية، كما تم تدريب 17 متدربة جديدة لبرنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية واستفادت 700 أم من خدمة تأجير وبيع مستلزمات الرضاعة.

حضر الحفل إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة والمهندسة خولة عبدالعزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية وعدد من مديرات وموظفات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمتطوعات في الجمعية.

وأشادت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي بمناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، معتبرة أنه يمثل الخير والعطاء والإنسانية مكرّساً حياته لخدمة وطنه وأمته.