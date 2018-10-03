نيابة دبي تنال «بلاتينية» الأفكار البريطانية كأرقى تصنيف عالمي

المصدر: دبي - البيان

حققت النيابة العامة بدبي إنجازاً عالمياً لأنظمة الأفكار، والمنبثقة من خطتها الاستراتيجية الداعمة للإبداع والابتكار والمعرفة، وذلك إثر حصولها على شهادة الاعتماد البلاتيني من منظمة أفكار المملكة المتحدة UK ideas ولثلاث سنوات متتالية، كأول نيابة على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة تطبيقها للمعايير الدولية المعتمدة في منظمة الأفكار البريطانية 95% والتي تشمل أكثر من 50 معياراً.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة العامة تولي اهتماماً كبيراً بنظام الأفكار وتسعى إلى تطوير منظومة العمل من خلال تبني الأفكار النوعية، حيث تم تطبيق العديد من الأفكار المبتكرة التي أسهمت في تغيير سير العمل القضائي ورفع كفاءته، وسيتم قريباً تعميم الكفالة الذكية بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية.