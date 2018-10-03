بلدية العين تفتتح حديقة الظاهرة

المصدر: العين - داوود محمد

افتتح الدكتور مطر محمد النعيمي، مدير عام بلدية العين، حديقة وملعب الظاهرة بالقطاع الجنوبي بحضور الدكتور عبدالله سالم بن حم العامري، المدير التنفيذي للقطاع الجنوبي، وعدد من المسؤولين بالقطاع.وتبلغ مساحة الحديقة 7497 متراً مربعاً، بالإضافة لملعب رياضي بمساحة 2709 أمتار مربعة، وبتكلفة تبلغ 4 ملايين و600 ألف درهم.

وأكد الدكتور عبدالله العامري أن المشروع، الذي يضم حديقة مصغرة وملعباً، يهدف إلى خدمة سكان المنطقة وتوفير بيئة آمنة للأطفال، ويحتوي المشروع على ألعاب تناسب مختلف المراحل العمرية، كما تم تصميم الملعب ليلائم احتياجات الشباب الرياضية بالإضافة لأماكن جلوس ومماشٍ ومنطقة احتفالات.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الحديقة إلى ثلاث مناطق للألعاب، حيث تم تخصيص المنطقة الأولى للمراحل العمرية من 5 سنوات إلى 14 سنة بمعدل 5 ألعاب و3 ألعاب للمراحل العمرية من سنتين إلى 7 سنوات، أما المنطقة الثانية فتضم 8 ألعاب للفئة العمرية من سنتين إلى 7 سنوات، وتتميز المنطقتان باحتوائهما على رمل الشاطئ للأطفال محبي هذا النوع من الأنشطة، وتم تخصيص المنطقة الثالثة لتكون ساحة للجري ذات أرضية مطاطية بالكامل ولعبة السلم الحلزوني ولعبة التعلم والحركة للأطفال.