الإمارات والمكسيك تبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

التقى أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، أمس، إميليو غرانادوس فرانكو، مدير عام مكتب التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية لدى وزارة الخارجية المكسيكية.

وجرى خلال اللقاء -الذي عُقد بمقر السفارة ويأتي في إطار الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة- تسليط الضوء على التقدم الإيجابي المحرز على مستوى الأجندة الثنائية في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.

وفي إطار العمل والجهود المشتركة تطرق الجانبان إلى البعثة التجارية التي سيترأسها إميليو غرانادوس فرانكو خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري، وتشمل دبي وأبوظبي وتتألف من 10 شركات مكسيكية متعددة القطاعات.