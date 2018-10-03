عبد الله آل حامد: الوقاية الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مُعافى

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أن الدائرة تحرص على تحقيق رؤية «أبوظبي مجتمع مُعافى»، وتكرّس الجهود الرامية إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، معتبراً أن الوقاية هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أبوظبي المعافى.

ودعا آل حامد إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع لدعم أهداف حملة دائرة الصحة بأبوظبي التوعوية «أوقف العدوى»، التي أطلقتها مطلع سبتمبر الماضي للتوعية بأهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية بما يضمن نجاحها، منوهاً إلى أن حصولنا على تطعيم الإنفلونزا يسهم في أن نكون جزءاً فاعلاً في تحقيقها.جاءت تصريحات آل حامد عقب أن تلقى تطعيم الإنفلونزا الموسمية في خطوة تتماشى مع إيمان دائرة الصحة بأبوظبي بأن «الوقاية خير من العلاج».