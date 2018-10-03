4.81 مليارات درهم مخصصات «زايد للإسكان»

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي قيمة الأموال التي خصصت لدعم برنامج الشيخ زايد للإسكان ضمن الميزانية الاتحادية لدولة الامارات 4.81 مليارات درهم خلال 3 سنوات، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن والعيش الكريم للمواطنين.

وتشمل الأجندة الوطنية التي ترتكز عليها رؤية الامارات 2021، مجموعة من المؤشرات ومنها مؤشر خاص بالإسكان إضافة إلى قطاعات التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والبنية التحتية، والخدمات الحكومية.

وتتميز هذه المؤشرات بكونها بعيدة المدى وتقيس النتائج الرئيسية لأداء الأولويات الوطنية وتعمل في معظمها على مقارنة مرتبة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات الدولية بدول العالم.

مخصصات

ويتضح من خلال الرصد أن مخصصات دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان باتت بنداً ثابتاً في ميزانية دولة الامارات العربية المتحدة، وعلى نحو ينسجم مع أولويات الحكومة الاتحادية بالاهتمام بحياة المواطنين ورفاههم باعتبارهم العنصر الرئيسي في التنمية الشاملة.

وفي ميزانية العام 2019 جرى تخصيص 1.61 مليار درهم لدعم برنامج الشيخ زايد للإسكان وهو المبلغ نفسه تقريباً الذي تم رصده في الميزانية للعام 2018 وكذلك العام 2017 وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.

وتعد هذه الأرقام بمثابة كشف أداء للجهد الذي تبذله الحكومة لتحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.