إطلاق النسخة الأولى من الدبلوم المهني في العمل البرلماني

المصدر: الشارقة - البيان

انطلق في مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة الدبلوم المهني في العمل البرلماني، في نسخته الأولى لـ 27 منتسباً من مواطني الدولة، ويستمر لشهرين ونصف الشهر، ويشرف على إعداده وتنفيذه، مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

حضر إطلاق الدبلوم خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، والدكتورة محدثة الهاشمي عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، والدكتور سام سليمان دله، المستشار القانوني للجامعة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد مدير الجامعة أن جامعة الشارقة أصبحت كبرى جامعات الدولة من ناحية عدد طلبتها وعدد معاهدها ومراكزها البحثية وعدد البرامج التي تطرحها، ولا سيما عدد برامج الدراسات العليا، وتتقدم في التصنيفات العالمية سنوياً.

وأضاف الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي: «إن الدبلومات المهنية التي تلبي احتياجات المجتمع هي أحد أركان استراتيجية جامعة الشارقة الأكاديمية، من خلال ربط البحث العلمي بالتعليم والتعلم باستخدام التقنية الحديثة في وسائل التعليم والتعلم، وإن الجامعة تعتمد على دراسات إحصائية داخل الدولة وعلى المستوى الإقليمي للتأكد من حاجة أسواق العمل للبرامج قبل العمل على إعدادها واعتمادها من قبل اللجان المركزية داخل الجامعة ومن ثم التقدم لاعتمادها بشكل نهائي من قبل وزارة التربية والتعليم بالدولة قبل طرحها».