محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس موريتانيا تطوير العلاقات والقضايا الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي أمس، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كما استعرض سموه والرئيس الموريتاني آفاق وفرص التعاون والعمل المشترك بين البلدين وإمكانات تعزيزه بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الشقيقين.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات الدولية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.