محمد بن راشد يشكّل مجلس أمناء «دبي للمستقبل» برئاسة حمدان بن محمد

المصدر: دبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويضم في عضويته معالي محمد عبد الله القرقاوي نائباً للرئيس، ومعالي كل من عمر سلطان العلماء، وعهود الرومي، ود. أحمد بالهول الفلاسي، وحصة بوحميد، ومريم المهيري، وسارة الأميري، وحميد القطامي، كما يضم عبد الله بن طوق، وعبد الله البـسطي، وعبد الله الحباي، واللواء عبد الله خليفة المري، ومطر محمـد الطاير، وسعيد محمد الطاير، وعادل أحمد الرضا، وداوود الهاجري، وسعيد العطر، ود. عبـد الله الكرم، وأحمد جلفار، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.