24 شركة خاصة توفّر 205 وظائف للمواطنين في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

عرضت 24 شركة ومؤسسة خاصة من مختلف الإمارات 205 وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من حملة شهادات المرحلة الثانوية والجامعية خلال اليوم المفتوح للتوظيف الذي أقامته وزارة الموارد البشرية والتوطين صباح أمس بصالة الشيخ خليفة للأفراح بأم القيوين. وأكدت فريدة آل علي، الوكيل المساعد بوزارة الموارد البشرية والتوطين لتوظيف المواطنين:

«أن اليوم المفتوح شهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، حيث تم استقبال أكثر من 700 باحث وباحثة عن العمل، كما تم خلاله طرح 200 وظيفة شاغرة، كما أن اليوم المفتوح يأتي ضمن سلسلة مبادرات الوزارة لأيام التوظيف، التي أعلنت عنها خلال إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المسرعات الحكومية، بهدف توفير فرص عمل لـ3500 مواطن ومواطنة في 4 قطاعات مهمة.

كما أن معرض التوظيف المقام في أم القيوين مفتوح لجميع المواطنين الباحثين عن العمل والراغبين في البحث عن وظائف أخرى، وأن معظم الشواغر متوافرة في مختلف مناطق الدولة».

3 مراحل

وأوضحت أن اليوم المفتوح مقسَّم إلى 3 مراحل: الأولى يتم فيها توجيه الباحث عن العمل حول الوظائف المتوافرة وكيفية المقابلة، وتهيئته بشكل جيد للمقابلة. أما المرحلة الثانية فتشتمل تسجيل بيانات الباحث عن العمل واختيار الوظيفة المعروضة.

ومن ثم ينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي مقابلة الشركة، مشيرة إلى أن معظم الوظائف المتوافرة لا تحتاج إلى خبرات، سوى وظيفة مدير تتطلب خبرة، مبينة أنه في حال اجتاز الباحث المقابلة بنجاح يتم إعطاؤه النتيجة فورية، ومن ثم توقيع العقد المبدئي إلى أن يُنهي إجراءاته المتعلقة بالفحص الطبي وغيرها، ويباشر العمل.

كما أن الحالات الأخرى التي لم تجتز المقابلة، تقوم الوزارة بالتواصل مع الشركات لمعرفة الأسباب، ومن ثم تبلغ الباحث في اليوم الثاني عن سبب عدم اجتيازه المقابلة، وإذا تكرر سبب رفض الباحث في 3 شركات مختلفة، تقوم الوزارة بتحويل ملف الباحث إلى قطاع التدريب، ويتم التواصل معه لتطوير مهاراته وقدراته بإخضاعه لدورات تدريبية مجانية بالتعاون مع الكليات التقنية ضمن برنامج «تمكين».

ولفتت إلى أن أيام التوظيف المفتوحة مستمرة خلال الفترة المقبلة في جميع مناطق الدولة، وهي نوعان: الأول يكون يوماً مفتوحاً تشارك فيه أكثر من 20 جهة، والنوع الثاني مصغّر تشارك فيها 3 أو 4 جهات، وتتنقل من إمارة إلى أخرى، حسب الوظائف المتوافرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعلن عن هذه الأيام المفتوحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المختلفة.

كما اشترطت الوزارة على المواطنين والمواطنات الراغبين في شغل الوظائف المتاحة، ضرورة إحضار بطاقة الهوية الشخصية والسيرة الذاتية، حيث سيقوم مسؤولو الجهات المشاركة في فعاليات اليوم المفتوح بإجراء مقابلات وظيفية للباحثين عن العمل، وذلك للوقوف على قدراتهم ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة.