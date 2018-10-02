محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (31) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: معالي محمد عبد الله القرقاوي نائباً للرئيس ومعالي عمر سلطان العلماء ومعالي عهود خلفان الرومي ومعالي د. أحمد بالهول الفلاسي ومعالي حصة عيـسى بوحميد ومعالي مريم محمد المهيري ومعالي سارة يوسف الأميري ومعالي حميد محمد القطامي.

كما يضم المجلس: عبدالله محمد بن طوق وعبدالله محمد البـسطي و عبدالله أحمد الحباي و اللواء عبدالله خليفة المري و مطر محمـد الطاير وسعيد محمد الطاير وعادل أحمد جواد الرضا وداوود عبدالرحمن الهاجري وسعيد محمد العطر ود. عبـدالله الكرم وأحمد عبد الكريم جلفار ..وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره ويُنشر في الجريدة الرسميّة.