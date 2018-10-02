200 وظيفة للمواطنين في اليوم المفتوح للتوظيف بأم القيوين

المصدر: أم القيوين -عصام الدين عوض

عرضت 24 شركة ومؤسسة خاصة من مختلف الإمارات 200 وظيفة شاغرة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من حملة شهادات المرحلة الثانوية والجامعية خلال اليوم المفتوح للتوظيف الذي أقامته وزارة الموارد البشرية والتوطين صباح اليوم بصالة الشيخ خليفة للأفراح بأم القيوين.

وأكدت فريدة عبداالله الوكيل المساعد بوزارة الموارد البشرية والتوطين لتوظيف المواطنين أن اليوم المفتوح شهد إقبالا كثيفا من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل حيث استقبل في الساعات الأولى أكثر من 700 باحث وباحثة عن العمل، كما تم خلاله طرح 200 وظيفة شاغرة.

وأضافت أن المرحلة الثانية للمسرعات الحكومية التي تم إطلاقها تستهدف توفير 3500 وظيفة، وتم خلالها التركيز على 4 قطاعات، القطاع المالي وقطاع التأمين والسياحة والتجزئة.