في دبي.. عربة تتعقب المتسوّقين وطاولة تنبئ بالخضراوات التالفة

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

تستمر إمارة دبي في إبهار متابعيها، سواءً في اعتمادها على الذكاء الاصطناعي أو ابتكار ما يسهّل حياة الناس، ففي المعرض الدولي للخضار والفواكه الذي تم افتتاحه أمس كشفت بلدية دبي عن 3 مشاريع ذكية في قطاع تجارة الأغذية، هي: «الطاولة الذكية، والعربة الذكية ومشروع أجهزة المناولة الذكية».

وأفاد محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في البلدية، بأن مشروع الطاولة الذكية سيكون في المجمع الجديد في السوق (ماركت 3)، حيث ستعطي معلومات عن بُعد لمفتشي البلدية عن وجود خضراوات وفواكه تالفة تحتاج للفحص من خلال ربطها بشبكة المعلومات الخاصة بالأغذية التي ترد عبر منافذ الدولة، كما يمكنها إعطاء معلومات عن الخضار والفواكه المعروضة عليها للجمهور من حيث بلد المنشأ، ومدى صلاحياتها، وذلك من خلال باركود الملصق على الخضار أو الفاكهة.

أما مشروع العربة الذكية بالسوق فيعمل من خلال التعرف على المتسوّق الراغب في شراء الخضار والفواكه، ثم تقوم بملاحقته خلال تسوقه، دون حاجة المتسوق لدفعها بيده، وتوصيلها لسياراته.

وبخصوص أجهزة المناولة الذكية فتتلخص فكرتها في عمل المنصّات بسوق الخضار والفواكه، حيث توجد 3 منصات مخصصة للتنزيل والتحميل، تقلص وقت توقف «براد الخضار والفواكه» من 7 أيام إلى 3 أيام بحد أقصى، وتقليص الوقت المخصص لتفريغ الحمولة إلى ساعتين، بخلاف ما هو معمول به حالياً، حيث يتطلب أخذ تصريح للتفريغ مدته 48 ساعة.

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