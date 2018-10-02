حميد النعيمي: مساعدة أشقائنا واجب علينا

المصدر: عجمان - وام

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: إن واجبنا تجاه أشقائنا في اليمن واللاجئين السوريين، وغيرهم من المعوزين يحتم علينا أن نمد لهم يد العون والمساعدة، ليتغلبوا على مصاعب الحياة والأزمات، التي يواجهونها من خلال تنوع الخدمات ما بين الطبية والتعليمية والإغاثية والغذائية.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه بالديوان على خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية، وتنوع المشاريع الحالية والمستقبلية ودورها في التخفيف من معاناة المحتاجين والمعوزين داخل الدولة وخارجها.

حيث استقبل سموه وفداً من الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية والمستشار محمد سعيد الرميثي ومديري مراكز الهلال الأحمر على مستوى الدولة وعدداً من مديري الإدارات.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى خطة الهيئة وبرامجها الإنسانية ونشاطاتها واستعداداتها، لتقديم العون لمختلف الشرائح الاجتماعية المحتاجة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

دعم

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في دعم المؤسسات الإنسانية، وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين، مشيداً سموه بما يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من اهتمام كبير ومساهمتهم ودعمهم المتواصل، من أجل تقديم وإيصال العون والمساعدة للأسر المتعففة وتخفيف المعاناة عنهم داخل الدولة وخارجها وخاصة الأشقاء في اليمن واللاجئين السوريين وكل المحتاجين في الدول العربية والإسلامية وغيرها.

وثمن سموه متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر للعمل الإنساني، الذي تقوم بها الهيئة ودعمه المتواصل ومساندته الدائمة لمراكز الهلال في إمارات الدولة كافة.

ولما يقوم به من جهود في خدمة العمل الإنساني على مستوى الدولة وخارجها ودوره في إيصال المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر بأسرع وقت ممكن للأسر المتعففة في الإمارات، مشيداً بجهود القائمين في الهيئة ودورهم في خدمة العمل الإنساني وتقديم المساعدات لكل محتاج في الدول الشقيقة والصديقة منها وخدمة الحالات الإنسانية في اليمن واللاجئين السوريين في مخيم الإمارات في الأردن.

وتطرق سموه مع الوفد خلال اللقاء إلى مهام ومبادرات وإنجازات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العالم ودورها في تنفيذ برامج ومشاريع إغاثية تفيد كل محتاج.