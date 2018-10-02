حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع ولاية كجرات الهندية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس وفداً من ولاية كجرات الهندية.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد معرباً عن أمله أن تسفر الزيارة عن تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الطرفين وبناء علاقات استراتيجية مع جمهورية الهند بشكل عام وولاية كجرات بشكل خاص.

ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات منوهين بالعلاقات القائمة بين الإمارات والهند متمنين تحقيق المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات وتوسيع الآفاق لتشمل مجالات عديدة. وضم الوفد شري مامتا فيرما من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين مفوضة قطاع الصناعات في حكومة ولاية كجرات وفيبول القنصل العام للهند في الإمارات وعدداً من المسؤولين.