«رؤساء لجان الوطني» تعتمد جدول جلسات دور الانعقاد الرابع

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي جدول الجلسات المقترحة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر.

كما اعتمدت الخطة التشريعية والرقابية التي تتضمن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس واطلعت على منهجية دراسة الموضوعات العامة ونسبة إنجازها.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة.

وتضم اللجنة حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، والشيخ محمد عبدالله النعيمي، ومحمد بن كردوس العامري، ومحمـد علــــي الكمالــي، وناعمـة عبدالله الشرهـان، وسالــم عبيـــد الشامســــي، وعائشــة سالــم بن سمنوه، والدكتور سعيــد عبــدالله المطـوع.

وقال الرحومي إنه تم خلال الاجتماع تأكيد لجنة رؤساء اللجان على ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان وإعداد تقاريرها اللازمة الخاصة بذلك في المواعيد المحددة.

وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان.

خطة رقابية

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة، خطتها الرقابية خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، واطلعت على نصوص الموضوعات العامة المقترحة، كما اطلعت على جدول الجلسات المقترح للدور الرابع. دبي - البيان