شرطة عجمان تعزز الثقافة المرورية لمستخدمي الطريق

المصدر: عجمان - البيان

تنظم إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان «حملة سلامة المشاة مسؤولية الجميع» التي أطلقتها الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة شهر بهدف الحد من حوادث الدهس وتعزيز الثقافة المرورية لكافة مستخدمي الطريـق.

وأوضح الرائد راشد حميد خليفة بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن هذه الحملة تهدف إلى نشر التوعية المرورية لجميع مستخدمي الطريق لتفادي حوادث الدهس التي يتعرض لها المشاة، وكذلك لترسيخ الوعي بأهمية سلامة المشاة بين مختلف شرائح المجتمع والوقاية من هذه الحوادث، بالإضافة إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين جميع الأطراف وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضبط أمن الطرق وغرس مفهوم الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.

وأكد الرائد راشد بن هندي أن من أهم الأسباب الرئيسية المتصدرة لحوادث الدهس هي عدم التزام مستخدمي الطريق بالأماكن المخصصة لعبور المشاة، وعدم إلمامهم بقواعد عبور المشاة السليمة من حيث التأكد من خلو الشارع من المركبات والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة لسائقي المركبات وعدم احترامهم لمستخدمي الطريق.