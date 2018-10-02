مركز محمد بن راشد للفضاء يقدم 20 دراسة علمية في مؤتمر علوم البصريات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

شارك مركز محمد بن راشد للفضاء في مؤتمر «أس. بيه. آي. إيه» لعلوم البصريات والضوئيات 2018 الذي أُقيم في مركز برلين الدولي للمؤتمرات والمعارض في ألمانيا أخيراً، وتعد هذه المشاركة الـ 8 على التوالي في المؤتمر.

حيث قدم المركز خلالها أكثر من 20 دراسة وورقة علمية في مجال التطبيقات الفضائية. وأوضح المهندس سعيد المنصوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء وعضو لجنة الحوسبة عالية الدقة التابعة لـ «أس. بيه. اي.إيه»، لـ «البيان»: «أنهم قدموا خلال المؤتمر، 4 أوراق بحثية، تعكس كفاءة وقدرات المهندسين الإماراتيين في برمجة وتطوير تطبيقات ذكية في مجال الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء».

وعرض المنصوري الأوراق البحثية المقدمة من فريق العمل، ومن ضمنها دراسة علمية تكشف طريقة مبتكرة لاستخراج وحساب عدد أشجار النخيل من الصور الفضائية الملتقطة من «الطائرة بدون طيار»، حيث اعتمدت الطريقة على توظيف تقنية الأشعة تحت الحمراء للتمييز بين الغطاء النباتي وغيره من الأجسام التي تمثل تضاريس الأرض.