خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء الصين وقبرص والمالديف ونيجيريا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي كه تشياينغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

في إطار آخر، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نيكوس اناستاسيادس.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إبراهيم محمد صليح.

في إطار آخر، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد بخاري.