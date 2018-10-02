«أيادي زايد» تنفذ مشروعات تنموية وتشغيلية في صعيد مصر

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة «سقيا الإمارات» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة تطوعية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتشغيلية في صعيد مصر تحت شعار «أيادي زايد» بمشاركة متطوعين من هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتعد هذه الرحلة الثانية لهذا العام بعد الرحلة التطوعية إلى أوغندا في شهر يوليو الماضي، والثانية إلى صعيد مصر بعد الرحلة الأولى في شهر ديسمبر الماضي.

بناء منازل

وامتدت الحملة التطوعية على مدار أربعة أيام في عدد من قرى محافظتي الأقصر وقنا في صعيد مصر، وتضمنت تمديد شبكات مياه الشرب إلى 80 منزلاً، وتوزيع مشروعات تشغيلية لنحو 400 أسرة من أهالي القرى شملت قوارب للصيد ودراجات نقل، ومشروعات لتربية الأبقار والأغنام، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع بناء منازل بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

كما وزع المتطوعون بطانيات وملابس للأطفال ولحوماً ومواد غذائية لما يقارب 600 أسرة، إضافة إلى متابعة المشروعات التي نفذتها المؤسستان في شهر ديسمبر من العام الماضي ضمن حملة رحلة الخير خلال «عام الخير» 2017.

عطاء

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تواصل دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهج العطاء والعمل الإنساني الذي رسخ ركائزه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى باتت دولة الإمارات تتصدر الدول المانحة للمساعدات الخارجية، وجاءت في المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم نسبة لدخلها القومي في 2017».

وأضاف الطاير: «تأتي هذه الحملة التي تنفذها سقيا الإمارات في قرى صعيد مصر تحت شعار «أيادي زايد» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبمشاركة متطوعين من موظفي وموظفات هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن برنامج «سقيا الإمارات» للعمل المجتمعي والإنساني خلال عام زايد.

ويشمل برنامج المؤسسة خلال هذا العام مبادرة «100 متطوع» لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، و«100 مشروع للمياه»، إضافة إلى المبادرات الدولية الهادفة إلى توفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تخدم احتياجاتهم».

وأشاد الطاير بجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في تنفيذ هذه المشروعات، كما أثنى على جهود فريق المتطوعين من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ روح التطوع بين الموظفين وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المبادرات والبرامج المجتمعية والخيرية ضمن منظومة العمل المجتمعي المتكامل.

مبادرات

من جهته أكد المستشار إبراهيم بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حرص المؤسسة على تبني وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد.

مشيراً إلى أن المؤسسة أعدت مبادرات وبرامج لتطبيق التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي ترسخ الغرس الطيب الذي غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الإماراتيين وهي قيم الخير والإنسانية والعطاء.

وقال بوملحه: «ستظل دولة الإمارات تسير على النهج الذي استمدت جذوره من المدرسة الإنسانية الخالدة للمؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كاستراتيجية ومنهج ثابت لدولة الإمارات في البذل والعطاء وتقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها من الشعوب وستظل الإمارات قدوةً وعلماً بارزاً في تقديم الأعمال الخيرية والإنسانية».

تعاون

قال المستشار إبراهيم بوملحه: نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتنسيق مع مؤسسة سقيا الإمارات رحلة العمل الإنسانية الثانية إلى جمهورية مصر بفريق عمل واحد ومشترك من المؤسستين قام بأعمال إنسانية متنوعة في قرى صعيد مصر في مناطق مركز أرمنت بمحافظة الأقصر ومركز قوص ومركز نقادة بمحافظة قنا.