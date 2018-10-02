بلدية دبي تدشن تحدي «بنـاء بلا حـوادث»

المصدر: دبي - البيان

دشنت بلدية دبي مبادرة تحدي «بناء بلا حوادث»، والتي فُتحت أبواب التسجيل فيها بشهر أغسطس الماضي، حيث شهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من قبل شركات المقاولات العاملة بإمارة دبي، وتم في حفل الإعلان عن انطلاق التحدي، والذي سيستمر لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ 1 أكتوبر 2018 حتى 31 مارس 2019.

وقال داوود عبد الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تحرص الدائرة دائماً على إطلاق المبادرات الريادية في شتى مجالات العمل البلدي، ومن بينها مجال البناء والتشييد، ويأتي ذلك لإيماننا التام بأهمية الحرص على رفع مستوى السلامة الإنشائية في مواقع البناء بالإمارة، وضمان توفير البيئة الآمنة والمحفزة للعمال في مواقع البناء، وذلك لإدراكنا بالدور الهام لهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة».

وقال عبدالله الشيزاوي مدير إدارة رقابة البناء إن فكرة المبادرة تتمثل في إطلاق تحدي لشركات المقاولات للتنافس في ما بينها لتحقيق أكبر عدد من ساعات العمل في مواقع البناء دون وقوع أي حوادث إنشائية أو مخالفات لمتطلبات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفق معايير وآليات عمل مبتكرة.

وسيتم الاحتفال بتكريم الشركات الفائزة بالتحدي في يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من مايو 2019 وسيتم تقديم مجموعة من الحوافز والامتيازات لتلك الشركات تقديراً من البلدية على جهودهم وتعاونهم، وتشمل تلك الامتيازات: تسجيل نقاط إضافية في مبادرة التفوق الهندسي في فئة شركات المقاولات والسماح بتنفيذ مشروع واحد أعلى من درجة المقاول (أعلى بـــــــ3 طوابق) وتجديد الرخصة التجارية بصلاحية لمدة سنتين متتاليتين بدلاً عن سنة.

وتم تصنيف فئات التحدي لتشمل أكبر قدر من شركات المقاولات، حيث بلغ عدد فئات التحدي 7 فئات استناداً إلى عدد عمالة الشركة.