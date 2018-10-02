ارتفاع عدد سكان أبوظبي إلى 2.9 مليون نسمة

المصدر: أبوظبي - وام

كشف مركز الإحصاء ــ أبوظبي عن أحدث المؤشرات الإحصائية لإمارة أبوظبي عن عام 2017 والتي أشارت إلى نمو عدد السكان إلى مليونين و908 آلاف و173 نسمة حتى منتصف 2016، فيما وثقت الإمارة 5703 عقود زواج خلال عام 2017.

ووفقاً للنسخة الأخيرة من الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي والذي تم نشره عبر موقع المركز أمس فقد ارتفع عدد المستشفيات العاملة في الإمارة إلى 60 مستشفى، فيما بلغ عدد المدارس المسجلة 441 مدرسة.

مساعدات اجتماعية

وأشار الكتاب إلى بلوغ القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين 884,6 مليون درهم خلال عام 2017 وبزيادة 3,6% عن عام 2015.

وكشف الكتاب الإحصائي السنوي «أبوظبي 2017» أن عدد سكان إمارة أبوظبي بلغ مليونين و908 آلاف و173 نسمة في منتصف عام 2016 بنسبة 63,9% للذكور و36,1 للإناث.

ووفقاً للبيانات الواردة في الكتاب، فقد بلغ عدد المواليد المسجلين لعام 2017 في إمارة أبوظبي ما يعادل 39,222 مولوداً، منهم 20036 ذكراً و19186 أنثى، كما بلغ عدد الوفيات المسجلة خلال العام ذاته 3462 حالة وفاة، منها 2344 ذكراً و1069 إنثى.

وجاء معدل المواليد عام 2017 للمواطنين وغير المواطنين ولإجمالي السكان 29,6 و9,4 و13,6 مولود لكل 1000 من السكان على التوالي.

الزواج والطلاق

وأشار الكتاب إلى إحصائيات الزواج والطلاق المسجلة لعام 2017، حيث بلغت عقود الزواج 5703 عقود، منها 3254 لزوجة مواطنة، بينما بلغت حالات الطلاق للسنة نفسها 1859 حالة، منها 981 حالة طلاق لزوجة مواطنة.

ويظهر متوسّط عمر العزاب والعازبات عند الزواج الأول (SMAM) ميلاً للزواج في أعمار أكبر، وازداد هذا المؤشر للإناث المواطنات من 23,7 سنة في عام 1995 إلى 25,5 سنة لعام 2017، بينما سجل متوسط العمر عند الزواج الأول بالنسبة للذكور المواطنين زيادة ملحوظة من عمر 25,3 سنة في عام 1995 إلى 28,5 سنة في عام 2017.

التعليم والصحة

وقدم الكتاب السنوي إحصاءات تفصيلية حول التعليم للعام الدراسي 2016/‏‏ 2017، حيث بلغ عدد المدارس في الإمارة 441 مدرسة منها 250 مدرسة حكومية و191 خاصة.

وضمَّت المدارس 16712 فصلاً دراسياً يدرس فيها 373586 تلميذاً و26953 مدرساً و12145 إدارياً، فيما سجلت مؤشرات التعليم 13,9 طالب لكل معلم و22,4 طالب لكل فصل.

وأشار الكتاب الاحصائي إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم العالي بلغ 52035 في العام الدراسي 2015 /‏‏2016 تخرج منهم 8082 طالباً.

وأكد الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2017 أن الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي شهدت تطوراً واتساعاً ملحوظين كماً وكيفاً.

وأشارت بيانات عام 2017 إلى وصول عدد المستشفيات إلى 60 مستشفى، حيث تم افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة الجديدة في منطقة أبوظبي، كما شهدت الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المراكز والعيادات الصحية، حيث بلغ عدد الأطباء 3,3 لكل ألف من السكان وعدد الأسرة 1,9 لكل ألف من السكان.

ومن جانب آخر، بلغ عدد الحضانات في الإمارة 246 حضانة تضم 15247 طفلاً وطفلة، فيما بلغ عدد المشتغلين في هذه الحضانات 3139 موظفاً.

الثروة الزراعية والحيوانية

وحقق قطاع الزراعة والبيئة في إمارة أبوظبي مردوداً كبيراً رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه من ندرة المياه، وملوحة التربة، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وبلغ عدد الحيازات الزراعية في عام 2017 بإمارة أبوظبي 24018 حيازة بمساحة إجمالية 749868 دونماً.

وارتفعت كمية إنتاج المحاصيل الزراعية في إمارة أبوظبي خلال عام 2017 لتصل إلى 95 ألفاً و619 طناً و500 كيلوغرام، حيث بلغت إنتاجية الدونم الواحد قرابة 4,1 أطنان تقريباً.

وبلغ العدد الكلي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي 3 ملايين رأس وتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين، حيث احتوت على 66% من إجمالي الضأن والماعز في الإمارة.