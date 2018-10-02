«الصحة» تشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية بالخرطوم

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في اجتماعات الدورة الـ 65 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المقرر انعقادها في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري بمشاركة وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من 22 بلداً ومنطقة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

تقارير

وتناقش الاجتماعات التي تستمر 4 أيام، تقارير مرحلية حول: استئصال شلل الأطفال، وتوسيع نطاق طب الأسرة والتقدم المحرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة، والإطار الاستراتيجي لتعزيز خدمات المختبرات الصحية 2016-2020.

وتنفيذ الإطار الاستراتيجي الإقليمي لمأمونية الدم وتوافره 2016-2025، والاستراتيجية وخطة العمل الإقليميتين لمكافحة التبغ تجسيداً للالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، بما في ذلك تقرير لجنة التقييم الإقليمية، والقضايا الصحية التي تواجه السكان المتضررين من الكوارث وحالات الطوارئ.

تعزيز

كما تشمل القضايا الصحية التقنية الرئيسية المدرجة على جدول أعمال هذا العام قضايا النهوض بالتغطية الصحية وحماية السكان من آثار الطوارئ الصحية وتعزيز الصحة والعافية وتحقيق المستوى الأمثل لأداء منظمة الصحة العالمية:

البلدان محور عمل المنظمة والمشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب استعراض مسودة الاستراتيجية العالمية الصادرة عن المنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ، والاستراتيجية الخاصة بشان صحة اللاجئين والمهاجرين وإعداد خارطة طريق بشأن إتاحة الأدوية واللقاحات الضرورية.