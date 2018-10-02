مناقشة جاهزية المشاركين في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اجتماعا للوقوف على جاهزية واستعداد الفرق المشاركة في جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأداء الحكومي المتميز.

وذلك بنادي ضباط شرطة دبي بحضور أعضاء مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، ولجنة المقيمين الداخليين، برئاسة الدكتور اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم مؤشرات الأداء والأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع الابتكارية على مستوى قطاعات وزارة الداخلية.