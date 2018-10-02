شرطة دبي تطلع على أفضل ممارسات الاستدامة في جامعات أميركية

المصدر: دبي - البيان

اطلع وفد من أعضاء فريق الاستدامة في القيادة العامة لشرطة دبي، الممثل في الملازم أول مانع خليفة بن تميم، تنفيذي الصحة والسلامة العامة، والملازم أول محمد أحمد المنصوري، خبير مساعد، ومريم صلاح الدين المعني، تنفيذي رئيسي في شؤون الاستدامة، في عدد من الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية على آخر الابتكارات وأفضل الممارسات في نهج الاستدامة في القطاع الشرطي لتحقيق أمن وسلامة المجتمع، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة الواقع في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وحضر وفد القيادة العامة لشرطة دبي عدة مؤتمرات عالمية وفعاليات، من أهمها حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في مقر متحف مكتبة «مورغان» التاريخي الشهير في مدينة نيويورك، بحضور عدد من رؤساء الحكومات، ووزراء خارجية الدول العربية والخليجية والأجنبية الصديقة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين لدى المنظمات الدولية، وفي الإدارة الأميركية.

كما وقام وفد القيادة العامة لشرطة دبي بإطلاق خارطة شرطة دبي للتنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، والتي صممت لتضمن أطر العمل والمشاريع التي تساعد شرطة دبي والجهات الشرطية على الصعيد العالمي بالريادة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأمن تماشياً مع التوجهات المحلية والعالمية.