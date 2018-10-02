106500 متر مكعب مياه خزنتها سدود المنطقة الوسطى

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت كميات مياه الأمطار التي خزنتها السدود في المنطقة الوسطى من الدولة 106500 متر مكعب جراء هطول الأمطار يوم السبت الماضي.

وأدت الأمطار إلى جريان عدد من الأودية في منطقة المنيعي ووادي براق ما أدت إلى تجمّع المياه في عدد من سدود وزارة الطاقة والصناعة.

وبلغ ارتفاع المياه في بحيرة سد وادي براق 1.6 متر وتقدر الكمية المتجمعة بنحو 90000 متر مكعب، حيث تبلغ السعة التخزينية الإجمالية لبحيرة سد وادي براق نحو 500 ألف متر مكعب.

حيطة

وسجل ارتفاع المياه في بحيرة حاجز المنيعي 4.0 متر وتقدر الكمية المتجمعة بنحو 14500 متر مكعب، حيث تبلغ السعة التخزينية الإجمالية لبحيرة حاجز المنيعي نحو 50 ألف متر مكعب.

ووصل ارتفاع المياه في بحيرة سد وادي طوى 0.5 متر وتقدر الكمية المتجمعة بنحو 2000 متر مكعب، حيث تبلغ السعة التخزينية الإجمالية لبحيرة سد وادي طوى نحو 490 ألف متر مكعب.

ودعت وزارة الطاقة والصناعة مرتادي الأودية والسدود إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تهدف إلى سلامتهم وسعادتهم والحفاظ على منشآت السدود التي أنشئت من أجلهم.