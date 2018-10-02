«إمباور» تستعرض أحدث ما توصلت له تقنيات التبريد في «ويتيكس 2018»

المصدر: دبي - البيان

تواصل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء من خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في النسخة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف «إمباور» من خلال مشاركتها بهذا الحدث العالمي إلى عرض أحدث ما توصلت إليه في مجال تبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تأتي مشاركة إمباور، في هذا المعرض العالمي تأكيداً على التزامها المتواصل بتوفير خدمات تبريد المناطق رفيعة المستوى في دبي، ويعتبر الحدث بمثابة منصة ريادية نستعرض من خلالها أحدث التقنيات والابتكارات في مجال حلول تبريد المناطق، كما يعتبر فرصة لتبادل الخبرات والوقوف على أبرز التحديات والعمل نحو إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لدعم أهداف التنمية المستدامة».