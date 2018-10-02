بلدية العين تستبين رضا وسعادة موظفيها

المصدر: العين ـ داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين، استبياناً إلكترونياً لدراسة رضا وسعادة موظفيها، تقوم من خلاله إدارة ضمان جودة الخدمات بالبلدية بدراسة رضا الموظفين عن البلدية بشكل عام وعن الإدارات، التي يعملون بها بشكل خاص، وتستمر 3 -4 أسابيع عبر ثلاث مراحل للخروج بالنتيجة النهائية.

وتهدف البلدية من خلال الاستبيان إلى تحديد نقاط القوة وفرص التحسين في منظومة الخدمات الحالية ووجهة نظر الموظفين ومعرفة الجوانب القابلة للتطوير والتوقعات، من أجل اتخاذ سلسلة الإجراءات التصحيحية الصائبة والمساعدة على تحديد احتياجات الموظفين واتخاذ القرارات الإدارية والتعرف على أسباب عدم الرضا، وتغطية احتياجات برنامج أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

وصرحت سارة آل سودين، مديرة المشروع أن الاستبيان يسعى إلى رفع مفهوم الرضا والسعادة والتحفيز للموظفين، وذلك من خلال عدة مؤشرات متمثلة في دعم خطط العاملين لاستراتيجية البلدية وتطوير الموظفين ومعرفة قدراتهم وتوزيعهم وإشراكهم ومنحهم الصلاحيات.