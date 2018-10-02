النعيمي أمام وزراء إسكان «التعاون»: سعادة المواطنين أولوية قيادة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن قطاع الإسكان يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نظرا لدوره في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي ودعم منظومة السعادة لمواطني دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال ترؤس النعيمي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، المشارك في الاجتماع السادس عشر للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد أول أمس، في دولة الكويت الشقيقة.

وقال معاليه إن الخدمات الإسكانية التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي تعد من الخدمات المتميزة والفريدة على مستوى العالم، حيث تقوم حكومات دول المجلس بتقديم خدمات وتوفير المرافق الإسكانية المتكاملة.

ولفت النعيمي إلى دور مثل هذه الاجتماعات في توسعة الخبرات والاستفادة من التجارب التي تقوم بها حكومات دول المجلس في هذا الميدان الهام، ما يساعد على تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأثنى النعيمي على التعاون المشترك والفعال بين مختلف الجهات الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أثمر سياسة ورؤية عمل واضحة خدمت التوجه العام وساعدت على النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب السمو الشيوخ والأمراء، لارتباطه المباشر بمساعدة مواطني دول المجلس الذين يشكلون أولوية لدى القيادة الرشيدة.

وقد ناقش الاجتماع السادس عشر للجنة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وقواعد المعلومات الإسكانية، إلى جانب جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، واتحاد الملاك، وموضوع التمويل الإسكاني، بالإضافة إلى المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية.

فضلاً عن مقترح الأمانة العامة بشأن إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وغيرها من القضايا والقرارات ذات العلاقة بالمنظومة الإسكانية. وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بدائرة إسكان الشارقة بالمركز الأول في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان للعام 2018.