قائد عام شرطة الفجيرة يتفقد إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية

المصدر: الفجيرة - البيان

تفقّد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، ضمن برنامج التفتيش السنوي لعام 2018.

بدأت الزيارة بتفقُّد الطابور العسكري، ومن ثم الاطلاع على الآليات والمركبات، ثم قام بجولة تفقدية على أقسام وأفرع إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث تفقّد قسم شؤون النزلاء، وقسم الأمن، واطلع على غرفة العمليات بالمؤسسة، كما زار قسم الإصلاح والتأهيل للاطلاع على سير العمل، والاستماع إلى آراء العاملين وملاحظاتهم ومناقشتهم، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق النزلاء، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، واطلع الكعبي على آلية وسير العمل في مكتب خدمة العملاء، موجهاً بضرورة إيلاء المتعاملين الاهتمام الأكبر، والحرص على إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

ثم عقد القائد العام لشرطة الفجيرة اجتماعاً، بحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، مع مدير الإدارة العميد أحمد حمدان الزيودي، ورؤساء الأقسام ومديري الأفرع، تم خلاله استعراض أهم إنجازات الإدارة وخطتها الاستراتيجية والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية بالإدارة، كما تم مناقشة المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها، واستعراض أهم مجالات القوة وفرص التحسين.