انطلاق الدورة 19 لجائزة رأس الخيمة للقرآن

المصدر: رأس الخيمة- البيان

كشفت اللجنة العليا المنظمة لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم عن انطلاقة استثنائية وقوية لدورتها التاسعة عشرة، والتي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه سنوياً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة أن انطلاقة الدورة التاسعة عشرة تأتي بكل تميز وتألق، وذلك في ظل الإقبال الكبير، الذي تشهده الجائزة في كل عام من المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين من جميع أطياف المجتمع، ومع اتساع رقعة كثير من مسابقات الجائزة، لتشمل مختلف المشاركين على مستوى الدولة، ما يؤكد حضورها القوي وتميزها في كل عام.

وأضاف أن جائزة رأس الخيمة للقرآن تهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم وأصحاب الترتيل المميز لخوض غمار التنافس، لتكريمهم وتقديرهم سنوياً، من خلال مسابقاتها المتنوعة التي تنظمها لهم. وأكد أحمد سبيعان أمين عام الجائزة أن اللجنة المنظمة قد بدأت باستقبال طلبات الترشح للجائزة والتي يستمر التسجيل فيها حتى 29 نوفمبر المقبل.