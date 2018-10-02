مواصلات الإمارات توفر مساحات إعلانية مجانية على حافلاتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات توفير مساحات إعلانية مجانية على أسطول حافلاتها والذي يناهز 25,000 مركبة لخدمة المؤسسات الوطنية والحملات المجتمعية.

وأفاد عبدالله محمد حسن مدير إدارة الاتصال الحكومي، بأن للمؤسسة سجلا عريقا في مجالات المسؤولية المجتمعية بدأ معها منذ انطلاقها سنة 1981، لتُعبِر من خلاله عن وعيها المبكر بهذا الدور المؤسسي المهم، وقد تطورت اهتمامات مواصلات الإمارات بقضايا المسؤولية المجتمعية بالتوازي مع نمو وتطور وتنوع خدماتها، مشيراً إلى أن خطة برامج المسؤولية المجتمعية تضم العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات المنهجية والمدروسة بعناية لتشمل مختلف فئات المجتمع.

وبين عبدالله محمد، أن إحدى مبادرات مواصلات الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية، تتمثل بتخصيص أكثر من 1000 حافلة لنشر الإعلانات المجتمعية مجاناً دعماً لمختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، حيث انبثقت هذه المبادرة من حرص مواصلات الإمارات على دعم الحملات والفعاليات المجتمعية التي تتبناها مختلف الجهات، وتصب في خدمة أفراد وفئات المجتمع.

مشيراً إلى أن الإعلان عن الحملات المجتمعية أضحى انعكاساً لالتزام المؤسسة بتحقيق التكافل الاجتماعي والإنساني الذي يصب في تحقيق السعادة للمجتمع، ويجسّد في الوقت ذاته قيم الإنسانية والعطاء التي تدعو لها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن مشروع «الإعلانات المجتمعية» قد حصل على علامة «وقف» من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وهو ما يؤكد اهتمام مواصلات الإمارات على دعم الحملات والبرامج المجتمعية من خلال استثمار إمكاناتها وخبراتها، لخدمة المجتمع.

وصرح، بأن خدمة الإعلانات المجتمعية قد حظيت بإقبال من قبل الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة، حيث تم نشر 1320 إعلاناً مجانياً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي على حافلات متنوعة الحجم كبيرة ومتوسطة، ولمدد مختلفة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر وفق مدة الحملة الإعلانية للجهة.