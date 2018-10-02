«جمعية المعلمين» تنظم مؤتمر «التعليم والمستقبل»

أعلنت جمعية المعلمين عن تفاصيل مؤتمرها السنوي «التعليم والمستقبل»، الذي يأتي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للجمعية، تزامناً مع يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الذي يأتي ضمن مبادرة «الوطن أمانة»، تحت عنوان «تجارب ملهمة» 2018، يوم الخميس المقبل في فندق شيراتون الشارقة، بحضور شخصيات مهمة، وخبراء وتربويين ومعلمين.

وأفادت شريفة موسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن فعاليات المؤتمر تركز على مناقشة أهم القضايا الخاصة بالمعلمين في الميدان التربوي، وسبل تمكينهم، وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع. الشارقة - البيان