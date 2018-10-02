«تدوير» تنفذ برامج مكثفة لمكافحة البعوض في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذَّت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير»، مركز أبوظبي لإدارة النفايات، برامج مكثفة لمكافحة البعوض وآفات الصحة العامة.

والتي استمرت خلال الفترة من شهر يناير حتى أغسطس 2018، معلنة استكشاف 2,106,401 بؤرة لتكاثر البعوض في إمارة أبوظبي، متوزعة على 1025010 بؤر في المزارع والعزب، بنسبة إصابة وصلت إلى 0.51 في المئة، و1081391 بؤرة في المناطق العامة بنسبة إصابة بلغت حوالي 1.3 في المئة، فيما تلقت الإدارة 3853 طلب خدمة لمكافحة البعوض من مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

واستهدفت البرامج المكثفة، معظم شرائح مجتمع إمارة أبوظبي، حيث ركزت على تعريف السكان بطرق الوقاية من البعوض ومنع تكاثره، كما تضمنت تنظيم عدد من الورش التعريفية عن مكافحة البعوض.

من جهته، قال المهندس محمد المرزوقي مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير»: «يأتي تنفيذ هذه البرامج، سعياً منا لتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي».