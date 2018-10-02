انطلاق مؤتمر الرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي بدبي الأحد المقبل

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي تنطلق صباح الأحد المقبل بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر الـ 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي ( IAMRA ).

ضمن أعمال مؤتمر دبي للتنظيم الصحي لعام 2018 بحضور أكثر من 700 من قادة وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والعلماء والأطباء والمتخصصين، والمتحدثين الدوليين، الذين يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم.

ويعد الحدث الذي سيستمر حتى التاسع من أكتوبر الجاري تحت شعار: «تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية»، الأكبر عالمياً في شؤون التنظيم الصحي، والذي يتم عقده للمرة الأولى خارج نطاق أمريكا الشمالية وأستراليا وقارة أوروبا.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي إن المؤتمر سيركز على عدد من المحاور المتعلقة بالكوادر المهنية الصحية، ونماذج التنظيم المبتكرة، والتعليم الطبي، والممارسات الآمنة والجودة وغيرها من المحاور التي سيتم مناقشتها من خلال117 ورقة علمية بحثية ضمن 52 جلسة علمية، و5 محاضرات، و7 ورش عمل، وبحضور 66 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، إلى جانب نخبة من العلماء والأكا