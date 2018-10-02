مستشفى المفرق يوعي بأهمية الغذاء الصحي

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك مستشفى المفرق، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في برنامج «ذكاؤك في غذائك» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، حيث التقى أخصائي التغذية في مستشفى المفرق بعدد من طلاب الحلقة الأولى في مختلف المكتبات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في مدينة أبوظبي.

وقالت الدكتورة هيذر وادامز استشارية غدد أطفال في مستشفى المفرق: «الأطفال في مختلف المراحل العمرية هم في أمس الحاجة لتغذية صحية تساعدهم على النمو جسديا وذهنيا، لا سيما في فترة الدارسة، نظراً لقضاء الأطفال ساعات طويلة من يومهم في المدرسة، مما يتطلب من أولياء الأمور والأطفال والكادر التعليمي أيضا أن يكونوا على اطلاع بأهمية التغذية الصحية والمتكاملة».

ومن جانبها تقول أحلام الهاجري أخصائية التغذية في مستشفى المفرق: «الأطفال في هذه المرحلة العمرية أبدوا استعداد لمعرفة كل ما يتعلق بالغذاء وتأثيره على أجسادهم، مما يؤكد على أن الطفل يمكنه أن يقبل على الأغذية الصحية إذا تم التوضيح له أهمية هذا الغذاء على جسده ونشاطه وتركيزه في الدراسة، وإذا وجد البيئة الداعمة له في كل من المدرسة والمنزل».

وقالت شيماء عبدالرحمن أخصائية التغذية في مستشفى المفرق: «بعض المدارس التي شاركت معنا في البرنامج أكدت أنها تطبق سياسة صحية فيما يتعلق بالأغذية التي يتم تقديمها في المدرسة إلا أنها تواجه صعوبة في السيطرة على الوجبات التي يحضرها الطلبة معهم من المنزل.

فهي تتضمن ساندويشات مدهونة بزبدة الشوكولاتة لاعتقاد الأهل أنها تساعد الأطفال في تزويدهم بالطاقة إلى جانب ذهاب الأطفال إلى المدرسة من دون تناول وجبة الإفطار في المنزل، واضطرارهم لحضور الحصص الأولى التي قد تتضمن حصص التمارين الرياضية وهم صائمون إلى حين موعد الفسحة، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسيم».