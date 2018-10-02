بلدية أبوظبي تناقش إسهام الذكاء الاصطناعي في تشكيل المدن الذكية

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت بلدية أبوظبي بمقرها الرئيسي في أبوظبي ندوة بعنوان «كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في تشكيل المدن الذكية»، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي ترعاها لتحفيز عنصر الابتكار والإبداع، وتوظيفها للارتقاء بالخدمات.وتستهدف الندوة تبادل المعرفة وتوظيف مخرجاتها لدعم مشروع البلدية في مجال التحول الرقمي للخدمات.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن انعقاد ندوة «الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية» يتزامن مع حدث مهم في هذا الشأن، ويتمثل في إطلاق دائرة التخطيط العمراني والبلديات المرحلة التجريبية للخطة الخمسية للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي (2018 - 2022) تحت مسمى «مشروع زايد للمدينة الذكية».